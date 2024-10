Les Sports Traditionnels Polynésiens : Une opportunité unique à offrir à vos clients

Le va’a, ou pirogue polynésienne, est un symbole fort de la culture tahitienne. Autrefois utilisée pour la pêche et les déplacements inter-îles, la pirogue est désormais le reflet de la compétition sportive et de la solidarité communautaire. La Hawaiki Nui Va’a, célèbre course de pirogues, attire chaque année des rameurs du monde entier pour une traversée spectaculaire entre les îles de Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora.



En collaborant avec Tahiti Travel Services, vous pourrez offrir à vos clients la possibilité d’assister à cette compétition emblématique ou même de participer à des initiations privées au va’a, renforçant ainsi leur connexion avec l’esprit communautaire et maritime de Tahiti.