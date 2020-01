Les Tickets T et forfaits Navigo disponibles sur l'Assistant SNCF

Les Tickets T+ et forfaits Navigo dématérialisés ainsi que les tickets Orlybus et Roissybus pour circuler en Ile-de-France sont désormais disponibles sur l’Assistant SNCF.



Après plusieurs phases de tests, notamment dans l’agglomération de Strasbourg, e.Voyageurs SNCF généralise progressivement l’utilisation du NFC (Near Field Communication) sur l’Assistant SNCF pour que ses utilisateurs puissent acheter et présenter leurs billets directement sur leurs smartphones.



Cette généralisation débute dès ce 30 janvier 2020 en Ile-de-France.



Une fois l’achat effectué, il suffit de présenter le téléphone devant les portes ou bornes de validation sans même avoir à ouvrir l’application pour valider son titre de transport.



Celui-ci sera stocké dans la carte SIM du téléphone mobile du voyageur.



L'Assistant SNCF compte plus de la moitié de ses utilisateurs en dehors de l’Ile-de-France. Ces derniers auront également très prochainement la possibilité d’acheter et d’utiliser leurs billets TER sans contact, en NFC, avec leurs smartphones compatibles.



Autre nouveauté : jusqu’à 10 jours à l’avance leur taxi ou leur VTC dans l’Assistant SNCF disponible dans 170 villes françaises (dont une vingtaine à Paris et sa périphérie).



L'Assistant est aujourd’hui dans la poche d’un Français sur quatre et compte, en moyenne, plus d’1 million de recherches d’itinéraires multimodaux par jour dans 500 villes de France. Il a fait partie des applications de mobilités les plus téléchargées en décembre dernier avec 400 000 téléchargements.