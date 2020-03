Les agences de voyages considérées comme des bureaux et non des commerces ?

Dans un courrier adressé à ses adhérents, Richard Vainopoulos, président de Tourcom indique que les agences de voyages ne sont pas considérées comme des commerces par l’Etat mais comme des bureaux.



" A la suite de l’intervention de samedi soir 14 mars, le 1er ministre a annoncé la fermeture des commerces non essentiels, à savoir les cafés, les cinémas, les discothèques et tous les commerces non essentiels.



Les agences de voyages ne sont pas comme des commerces : nous sommes considérées par l’Etat comme des bureaux.



Il y a une trentaine d’années, Wagons-lits avait lancé une procédure pour être considéré comme des commerçants.



Ils ont perdu et la profession avec ." précise le président du réseau.