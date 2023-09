Les enjeux majeurs du Costa Rica en faveur de la protection des forêts Le Costa Rica est largement reconnu comme un leader mondial en raison de ses réalisations environnementales et de ses bons résultats en matière de conservation des forêts.

C'est le premier pays tropical au monde à avoir inversé la déforestation. Aujourd'hui, ses forêts riches en biodiversité couvrent environ 60 % du pays, après avoir diminué à 40 % en 1987.



En 2019 le pays a reçu le prix des Champions de la Terre, la plus haute distinction environnementale des Nations Unies, pour son rôle dans la protection de la nature et son engagement dans des politiques ambitieuses de lutte contre le changement climatique.



Rédigé par l'Institut Costaricien du tourisme (ICT) le Jeudi 21 Septembre 2023

Des programmes ambitieux au bénéfice de l’environnement local



Le reboisement du Costa Rica s’est accéléré l'année dernière avec l’annonce faite par le président Rodrigo Chaves d'un montant de 16,4 millions de dollars de la Banque mondiale pour les forêts, en faveur de la réduction des émissions de carbone.



Le programme rapportera un total de 60 millions de dollars d’ici la fin de l’année 2025, grâce à ce montant le Costa Rica espère pouvoir doubler la superficie de forêt protégée sur son territoire.



FONAFIFO : l’acteur principal du projet de reforestation En tant qu'entité publique fondée en 1996, le Fonds National de Financement Forestier ( Fonafifo ) consacre ses efforts au financement des petits et moyens producteurs de biens et services forestiers, à travers la gestion et l'administration de ressources d'origine nationale et internationale. FONAFIFO cherche à soutenir le développement du secteur forestier au Costa Rica à travers l'exécution directe de projets, la mise en place de partenariats public-privé et la gestion d'accords de coopération internationale en matière forestière.



Franz Tattenbach, actuel Ministre de l'Environnement et de l'Énergie au Costa Rica, déclarait en début d’année que « le travail réalisé par FONAFIFO est fondamental pour la conservation des ressources naturelles du pays. Grâce à un travail commun, nous avons réussi à mettre en œuvre le programme national pour la production durable d'agro-paysages, à travers lequel il est prévu de fournir un élément différenciateur à l'offre nationale d'agro-exportation garantissant la mise en œuvre de pratiques de production sans déforestation, de faibles émissions, une utilisation réduite de produits agro-chimiques et une contamination minimale des sources d’eau. »



En 2022, le FONAFIFO a réalisé d'importantes avancées en matière de collecte des revenus supplémentaires levés pour financer ses programmes de fond en formalisant huit conventions entre institutions publiques et privées, et acteurs du secteur touristique. Le pourcentage le plus élevé de collecte de ressources atteint à ce jour par l'institution a été atteint.



L’implication des visiteurs étrangers : mise en place du calculateur d'empreinte de gaz à effet de serre compensation des émissions de gaz à effet de serre provenant des vols aériens et des déplacements terrestres par des crédits de carbone portant la marque UCC-Fonafifo. L'argent ainsi récolté est affecté à la reconstitution du couvert forestier par l'intermédiaire de l'instrument de paiement des services environnementaux du PSE de Fonafifo.



En outre, d'autres engagements ont été pris par l’ICT (Institut Costaricien du Tourisme) :



● Sensibiliser et motiver les touristes arrivant dans les aéroports du pays, par des actions de promotion et de publicité, à compenser les émissions de gaz à effet de serre de leurs vols - à destination, à l'intérieur et en provenance du Costa Rica - ainsi que de leurs déplacements terrestres par des "crédits carbone du projet Fonafifo".



● Soutenir le processus de promotion de l'entrée des exploitations agricoles dans le programme de PSE dans les zones géographiques où la demande touristique est la plus forte ou dans celles qui sont les plus vulnérables au changement climatique.



● Diffuser, en collaboration avec FONAFIFO, les résultats obtenus en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, sur la base des résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du paiement pour services environnementaux et des indicateurs établis dans le présent accord.



► Pour plus d’information sur ce calculateur :

Des résultats encourageants et des perspectives prometteuses Paiement des Services Environnementaux (PSA) aux communautés et aux propriétaires agricoles, initié en 1997 et piloté par le Fonds National de Financement Forestier du MINAE, consiste en une reconnaissance financière que l'État accorde à travers le FONAFIFO aux propriétaires ou possesseurs de forêts et de plantations forestières pour les services environnementaux qu’ils fournissent et qui affectent directement la protection et l’amélioration de l’environnement. Avec un investissement de près de 20 millions d’euros (11 milliards de colon costaricien), le Costa Rica a réussi à protéger près de 247 000 hectares de forêts et de plantations en 2022, notamment grâce à ce programme.



Le programme de paiement pour services environnementaux a financé des petits et moyens producteurs pour la protection de plus de 246 772 hectares de forêts et de plantations, avec des contrats nouveaux et d’autres en cours, pour un investissement total de près de 20 millions d’euros et plus de 96 823 893,56 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone contenues sur les terrains sous contrat.

Il convient de noter que sur le total des hectares payés, 57 618,90 hectares et 398 575 arbres sont situés sur des territoires autochtones, et sur les 953 contrats exécutés sur la période 2022, 211 appartiennent à des femmes propriétaires, favorisant ainsi une meilleure répartition des richesses dans le pays.



De plus, grâce au programme de crédit forestier, les projets des petits et moyens producteurs de biens et services forestiers ont la possibilité d'accéder à une alternative de financement à des conditions de taux d'intérêt et à des modalités adaptées à la réalité forestière du pays. De même, pour répondre aux besoins de cette population, la période 2022 a été clôturée, offrant des opportunités de formation à un total de 141 producteurs agroforestiers, formés dans diverses thématiques.



A cela s'ajoute le Fonds Vert Climat, dont le montant s'élève à plus de 30 millions d’euros, des chiffres qui viendront appuyer l'institution dans le renforcement de ses programmes de fond et constitueront le capital d'amorçage pour la mise en œuvre du nouveau mécanisme CREF (Contrat de Réduction des Emissions Forestières) et le respect des objectifs institutionnels dans les outils de politique nationale tels que le Plan national de développement et d’investissement public 2023-2026.



Un autre exemple du fort leadership climatique du Costa Rica est qu'en août 2022, il est devenu le premier pays d'Amérique latine (et le deuxième pays au total) à recevoir un paiement du Fonds coopératif pour le carbone forestier (FCPF) de la Banque mondiale pour la réduction des émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (une activité communément appelée REDD+).



Le Costa Rica a reçu son premier paiement du FCPF d'un montant de 16,4 millions de dollars pour la réduction de 3,28 millions de tonnes d'émissions de carbone en 2018 et 2019. L'accord de paiement pour les réductions d'émissions entre le pays et le FCPF, signé en décembre 2020, débloque à 60 millions de dollars en trois paiements programmés pour réduire un total de 12 millions de tonnes d'émissions de carbone jusqu'en 2025.



Le FCPF est une alliance mondiale de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et d'organisations de peuples autochtones qui aide les pays à établir les bases nécessaires à la mise en œuvre des stratégies REDD+. Le Costa Rica a préparé une stratégie nationale REDD+, ainsi que des niveaux de référence pour les émissions forestières, des systèmes nationaux de surveillance des forêts et des garanties. Une vaste consultation publique a permis de mieux comprendre les facteurs sous-jacents de la déforestation et de la dégradation au sein et au-delà des juridictions forestières.



► Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

