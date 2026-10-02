Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM !

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !

Petit flash back cette semaine avec au menu de notre quiz hebdomadaire : la saga FRAM. En 10 questions, retracez en quelques minutes une partie de l'histoire de l'un des plus anciens voyagistes français... Alors incollables ?

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 9 Octobre 2026 à 07:00







Fondé en 1949 à Toulouse par Philippe Polderman, ancien militaire sans expérience du tourisme, FRAM est l'un des plus anciens voyagistes français. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille !



Pour aller plus loin sur l'histoire de FRAM : retrouvez notre SAGA.



Ce quiz en dix questions retrace les grandes étapes de la saga FRAM, de sa création en 1949 à sa reprise.



Alors, vraiment incollables ?



À vous de jouer ! Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste FRAM ?Fondé en 1949 à Toulouse par Philippe Polderman, ancien militaire sans expérience du tourisme, FRAM est l'un des plus anciens voyagistes français. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille !Ce quiz en dix questions retrace les grandes étapes de la saga FRAM, de sa création en 1949 à sa reprise.Alors, vraiment incollables ?À vous de jouer !

Quiz · Histoire L'histoire de FRAM : connaissez-vous la saga du voyagiste toulousain ? 10 questions sur l'histoire de FRAM, de sa création en 1949 à aujourd'hui. 1 / 10 Question suivante 0 /10 Récapitulatif Recommencer le quiz Sources : TourMaG, série « La saga FRAM » (articles de Michèle Sani, février 2015) et articles TourMaG complémentaires (reprise par Karavel-Promovacances, 2015 ; gouvernance du groupe, 2024).

Lu 289 fois