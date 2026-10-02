Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM !

Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste FRAM ?
Fondé en 1949 à Toulouse par Philippe Polderman, ancien militaire sans expérience du tourisme, FRAM est l'un des plus anciens voyagistes français. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille !
Pour aller plus loin sur l'histoire de FRAM : retrouvez notre SAGA.
Ce quiz en dix questions retrace les grandes étapes de la saga FRAM, de sa création en 1949 à sa reprise.
Alors, vraiment incollables ?
À vous de jouer !
Fondé en 1949 à Toulouse par Philippe Polderman, ancien militaire sans expérience du tourisme, FRAM est l'un des plus anciens voyagistes français. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille !
Pour aller plus loin sur l'histoire de FRAM : retrouvez notre SAGA.
Ce quiz en dix questions retrace les grandes étapes de la saga FRAM, de sa création en 1949 à sa reprise.
Alors, vraiment incollables ?
À vous de jouer !
Quiz · Histoire
L'histoire de FRAM : connaissez-vous la saga du voyagiste toulousain ?
10 questions sur l'histoire de FRAM, de sa création en 1949 à aujourd'hui.
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Récapitulatif
Sources : TourMaG, série « La saga FRAM » (articles de Michèle Sani, février 2015) et articles TourMaG complémentaires (reprise par Karavel-Promovacances, 2015 ; gouvernance du groupe, 2024).