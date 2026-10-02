TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM !

Tous les vendredis, retrouvez le quiz de la rédaction !


Petit flash back cette semaine avec au menu de notre quiz hebdomadaire : la saga FRAM. En 10 questions, retracez en quelques minutes une partie de l'histoire de l'un des plus anciens voyagistes français... Alors incollables ?


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 07:00

Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM - Image IA CHAT GPT
Les incollables du vendredi : le quiz sur l'histoire de FRAM - Image IA CHAT GPT
Aer Lingus
Etes-vous incollables sur l'histoire du voyagiste FRAM ?

Fondé en 1949 à Toulouse par Philippe Polderman, ancien militaire sans expérience du tourisme, FRAM est l'un des plus anciens voyagistes français. Son histoire n'est pas un long fleuve tranquille !

Pour aller plus loin sur l'histoire de FRAM : retrouvez notre SAGA.

Ce quiz en dix questions retrace les grandes étapes de la saga FRAM, de sa création en 1949 à sa reprise.

Alors, vraiment incollables ?

À vous de jouer !

Quiz · Histoire

L'histoire de FRAM : connaissez-vous la saga du voyagiste toulousain ?

10 questions sur l'histoire de FRAM, de sa création en 1949 à aujourd'hui.

1 / 10

0/10

Récapitulatif

Sources : TourMaG, série « La saga FRAM » (articles de Michèle Sani, février 2015) et articles TourMaG complémentaires (reprise par Karavel-Promovacances, 2015 ; gouvernance du groupe, 2024).


Lu 289 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 2 Octobre 2026 - 07:47 Les incollables du vendredi : le quiz sur le tourisme mondial

Vendredi 18 Septembre 2026 - 07:00 Les incollables du vendredi : le quiz sur la croisière !

Brand News DestiMaG

L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia

L'Alberta au fil des saisons, sur mesure avec Worldia
Il est des terres qui changent de visage à chaque saison sans jamais rien perdre de leur grandeur....
Civitatis
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux

IFTM 2026 : dynamique, enthousiaste et chaleureux
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

J'ai testé pour vous... le Faena New York, élu meilleur nouvel hôtel du monde [ABO]

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
AirMaG

AirMaG

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat

Air India et Singapore Airlines renforcent leur partenariat
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Azamara programme huit croisières dédiées au golf
Distribution

Distribution

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
La Travel Tech

La Travel Tech

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas

Marriott International va ajouter huit hôtels aux Pays-Bas
Partez en France

Partez en France

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël

Châteaux de la Loire : sept lieux féeriques pour vivre Noël
Production

Production

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale

Groupe LK : Le Bois Dormant, nouvelle pièce de la diversification familiale
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/