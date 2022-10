Appli mobile TourMaG



Les inscriptions pour FITUR 2023 sont ouvertes La 43e édition du salon se tiendra à Madrid du 18 au 22 janvier 2023

Les inscriptions pour le salon international du tourisme FITUR (Feria Internacional de Turismo), prévu à Madrid du 18 au 22 janvier 2023, sont ouvertes. Destinations, entreprises et institutions du monde entier sont invitées à participer à une édition placée sous le signe de la reprise.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 7 Octobre 2022

La 43e édition de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se prépare...



Prévue à Madrid du 18 au 22 janvier 2023, cette édition s’annonce "très positive" selon les organisateurs, appuyée par la reprise croissante de l'activité touristique et la résilience développée lors des précédents salons.



Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour les destinations, entreprises et institutions du monde entier, invitées à participer à une édition placée sous le signe du renforcement et du retour du business.



En 2023, le salon mettra l'accent sur la durabilité et l'innovation.



L'offre sera déclinée sous forme de zones thématiques :



- FITUR KNOW-HOW & EXPORT, axée sur l'internationalisation ;

- FITURTECHY, avec des sujets de pointe comme le big data et l'intelligence artificielle ;

- FITUR TALENT, qui mettra l'accent sur la formation professionnelle dans le secteur du tourisme ;

- FITUR SCREEN, qui abordera le lien entre le tourisme et les équipements audiovisuels ;

- FITUR LGBT+, axée sur la diversité des destinations et le segment LGBT ;

- FITUR CRUISES, dédiée à l'industrie des croisières ;

- FITUR MICE, point de rencontre pour le tourisme d’affaires ;

- FITUR NEXT, pour promouvoir la durabilité

- FITUR WOMAN

- FITUR LINGUA.



Le salon restera également sur une formule hybride avec le retour de la plateforme FITUR LIVEConnect.



A noter que le Guatemala sera le pays partenaire de l’édition 2023, permettant à la destination d’obtenir une grande visibilité et de se positionner sur la scène internationale.

