Lidl Voyages : les ventes France progressent de 56% cet été

Côté destinations, avec 25% des ventes la Vendée et le Sud-Ouest se taillent la part du lion. La montagne, grande star de l’été cette année, a représenté 20% des ventes de Lidl Voyages.



Après la France, les voyageurs ont choisi de poser leurs valises en Espagne et en Tunisie. "L’agence de voyages 100% en ligne enregistre toutefois une baisse de son chiffre d’affaires et de voyageurs pour l’Espagne, mais conserve le même chiffre d’affaires et nombre de voyageurs sur la Tunisie qui se maintient en troisième position du top 3 des destinations cet été chez Lidl Voyages" précise un communiqué de presse.



En 3 ans, Lidl Voyages annonce avoir fait voyager plus de 75 000 Français.