Liquidation de NAP : quels recours pour les voyageurs ?

Reste les voyageurs dont le séjour a été annulé à quelques jours du départ.



Si le gérant de NAP nous a confirmé que tous ont été remboursés sous 14 jours, certains d'entre eux demandent en plus à être dédommagés, comme le stipulent les conditions générales de vente (CGV) de NAP Voyages, à hauteur de « 90% du montant total du voyage » car l'annulation est intervenue « entre 7 et 2 jours avant la date de départ ».



« Si le voyage n'a pas été annulé pour cause de circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) ou par manque de participants, le voyagiste doit en effet payer - en plus du remboursement - une indemnité égale à celle qu’aurait supporté le voyageur si c'était ce dernier qui avait annulé , confirme Me Removille.



Mais cette indemnité n'est pas couverte par l'APST. La garantie financière ne couvre que le remboursement des sommes versées.



Alors, si les montants sont inférieurs à 5 000€, ces voyageurs doivent au préalable saisir la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) d'une demande de médiation. En effet, c'est la règle pour toutes les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 : pour tous les litiges inférieurs à 5 000€, les clients doivent saisir la MTV ou faire une tentative de conciliation préalable ».



Dernière option : le procès.