Voyage en autocar : NAP va stopper progressivement ses activités🔑

90% du montant total du voyage

entre 7 et 2 jours avant la date de départ

Si l’annulation n'est pas causée par des CEI (circonstances exceptionnelles et inévitables, ndlr), la pénalité-miroir est due aux voyageurs pour une annulation sans motif

* qui englobe les marques Impulsion Voyages, Wavao Voyages, Avomark Voyages, VoyagesPrivatises.com et NAP Voyages

Des voyageurs qui, pour certains, demandent à être dédommagés, comme le stipulent les conditions générales de vente (CGV) de NAP Voyages, à hauteur de «» si l'annulation intervient «».», nous confirme Me Emmanuelle Llop, du cabinet Equinoxe Avocats.De son côté, Alain Bouzemane tente de privilégieravec les clients les plus conciliants.Il déplore néanmoins le comportement agressif de certains d'entre eux. «», souligne-t-il.Les clients, eux, ne comptent pas en rester là. Ils ont envoyé une lettre recommandée à NAP à la fin du mois de septembre dernier. S'ils n’obtiennent pas de réponse ou de rendez-vous, ils envisagent de. «rappelle Me Llop.», conclut-elle.Le bras de fer ne fait que commencer.