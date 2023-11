Aubagne : la société d'autocars NAP placée en liquidation judiciaire

En Provence, on les reconnaît de loin, les autocars rouges de, avec leur hirondelle blanche sur le flanc.Voilà plus de 20 ans qu'ils transportent les habitants de la région, assurant le ramassage scolaire, les lignes régulières et les voyages au départ d'Aubagne.Mais depuis 2019, l'entreprise connaît des difficultés financières. Placée en redressement judiciaire, elle en était sortie fin 2020 et en pleine pandémie de Covid-19 avec, à compter d’avril 2019.Depuis mars 2023, NAP (pour Nouveaux Autocars de Provence), avec, filiale à 100% de la holding Transport Tourisme Invest (TTI), commençait enfin à renouer avec des résultats d’exploitation positifs.