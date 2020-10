Logis Hotels déploie de nouveaux services pour les hôteliers

Enfin, suite à un appel d’offres mené conjointement par la Direction des Achats & Innovation, un groupe d’hôteliers et les équipes des Opérations, 8 nouveaux fournisseurs ont été référencés sur les 20 candidats en lice selon les critères suivants : un PMS (property management system ou système global de gestion hôtelière), "une solution immédiatement opérationnelle, une gestion des tâches simple de type Check-in/out, une sécurisation indispensable des données et une tarification claire" indique un communiqué.



Karim Soleilhavoup, Directeur Général de LOGIS HOTELS a déclaré " En ce moment, plus que jamais, les hôteliers-restaurateurs indépendants ont besoin de services et outils qui sont de vrais leviers de différenciation et de préservation de leur marge.



Chaque jour nous œuvrons pour apporter des solutions concrètes à des problématiques essentielles au secteur, afin de toujours mieux accompagner nos adhérents indépendants. Je lance un appel à tous les hôteliers indépendants qui partagent nos valeurs et souhaitent rejoindre notre mouvement, tout en préservant leur indépendance. Venez comme vous êtes !"