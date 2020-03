Logis Hotels supprime la commission sur les réservations en direct

Logis Hotels supprime la commission sur les séjours réservés directement par les clients sur l’application mobile, logishotels.com et à la centrale de réservation téléphonique face à l'impact de la propagation du coronavirus.



"La suppression des commissions sur les séjours directs de mars et avril 2020 est une mesure concrète avec un effet positif immédiat sur les trésoreries de nos adhérents, dans les 8 pays européens où Logis Hotels est présent.



En période de développement, comme en période de crise, Logis Hotels soutient l’hôtellerie-restauration indépendante et familiale. Nous encourageons l’ensemble des autres acteurs commerciaux comme les chaînes, distributeurs, OTA, CRT, CDT, etc. à faire preuve de la même solidarité avec les TPE et PME qui font battre le cœur nos régions et de nos emplois. En business, il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour !" a déclaré Karim Soleilhavoup, directeur général du groupe Logis Hotels.