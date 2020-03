Lorraine Airport a suspendu son trafic commercial Pour une durée indéterminée

En raison de l’épidémie de coronavirus, le trafic commercial de Lorraine Airport est interrompu pour une durée indéterminée.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Mars 2020

Le dernier vol Air France à destination de Lyon a été opéré ce vendredi 20 mars 2020 à 15h.



Depuis, le trafic commercial de Lorraine Airport est suspendu pour une durée indéterminée, en raison de l’épidémie de coronavirus et des mesures de restrictions mises en place par les différents gouvernements pour ralentir la pandémie (fermeture des frontières, réduction des déplacements, confinement).



" L’aéroport restera néanmoins ouvert pour accueillir les vols sanitaires et militaires. L’assistance des services SSLIA et avitaillement est donc maintenue ", précise l'aéroport dans un communiqué.

Les compagnies et TO adaptent leurs programmations Dans ce contexte, les compagnies et tour-opérateurs ont dû adapter leurs programmations susceptibles d’évoluer au fil du temps.



Pour le programme actuel :



- Lyon (et ses correspondances) et Nice avec la compagnie Air France : arrêt des vols jusqu’au 3 mai minimum.



- Marseille et Toulouse avec la compagnie TwinJet : arrêt des vols jusqu’au 24 avril minimum.



- Alger et Constantine avec la compagnie Air Algérie : arrêt des vols jusqu’au 04 avril minimum.



- Casablanca avec la compagnie TuiFly : arrêt des vols jusqu’au 30 avril minimum.



Pour le programme estival :



- Héraklion avec la compagnie Aegean et les tour-opérateurs TUI, FTI, Héliades : report des vols au 03 juillet.



- Catane avec les tour-opérateurs Aeroviaggi et TUI : annulation sur toute la saison.



- Oran avec la compagnie Air Algérie : pas de modification du programme été pour l’instant.

