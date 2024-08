Luc Ferry à la convention EDV Méditerranée

"grand remplacement ou complémentarité ?".

Les sujets RH ne seront pas en reste, avec l'intervention de Julie Panadero de l'Escaet, et d' Olivier Narcy de Ponant qui reviendront sur l'attractivité des métiers du tourisme.Dimanche, Luc Ferry , ancien Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, Philosophe, Essayiste et Homme Politique clôturera la convention.Il abordera le thème de