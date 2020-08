Lufthansa Group a remboursé plus de 2,5 milliards d'euros de frais de billets

Depuis le début de l'année, les compagnies aériennes de Lufthansa Group ont remboursé plus de 2,5 milliards d'euros à un total de 5,6 millions de clients (au 24 août 2020).



" Rien qu'au cours des sept derniers jours, 140 000 demandes de remboursement ont été traitées et payées ", précise le groupe dans un communiqué.



Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines offrent aussi la possibilité aux passagers de modifier aussi souvent que souhaité, sans frais, leurs billets.