Pandémie : fort déclin du long-courrier, les compagnies européennes très touchées

Elle en veut pour preuve première la dégringolade des deux premières compagnies du continent,, au top 20 des premières compagnies mondiales. Par rapport à 2019, la première passe du 5e au 8e rang, la seconde du 7e au 16e rang.Pour ce qui est des majors, à savoir, la situation est encore plus flagrante : toutes trois sont expulsées du top 20. Elles sont remplacées par des compagnies chinoises ou américaines : Shenzhen, JetBlue, Spirit, Hainan ou encore Xiamen.Les 6 premières places du Top 20 2021, qui classe les compagnies par leurs capacités déployées, sont trustées par les majors américaines et chinoises. La raison, d’après ForwardKey : la tendance mondiale aux voyages domestiques dans les grands pays, Etats-Unis et Chine en tête.Contactée,sur l'étude. Elle met toutefois en avant le fait qu'il est logique que les marchés domestiques de pays-continents comme la Chine ou les Etats-Unis s'en sortent mieux.Air France rappelle également que le fait d'avoir un réseau mondial équilibré lui permet de saisir les opportunités sur les marchés résilients, comme en Afrique, et de pourvoir réallouer facilement ses capacités en fonction des restrictions et de la demande.