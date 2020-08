Lufthansa Group : les passagers pourront effectuer plusieurs fois des changements de réservation sans frais

Dans le contexte lié à la pandémie de covid-19, Lufthansa Group assouplie sa structure tarifaire jusqu'à la fin décembre 2020.



Ainsi, les personnes qui réservent un billet sur l'une des compagnies du groupe : Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Brussels Airlines pourront effectuer plusieurs fois des changements de réservation sans frais jusqu'à la fin de l'année.



Cette assouplissement est possible pour tous les types de tarifs.



Ces nouvelles règles tarifaires s'appliquent dans le monde entier pour toutes les nouvelles réservations sur les liaisons court, moyen et long-courriers.