Lufthansa Group annule 23 000 vols court, moyen et long courrier en avril

En raison des circonstances exceptionnelles causées par la propagation du Coronavirus, Lufthansa Group annonce que l'ensemble des compagnies du groupe vont annuler 23 000 vols entre le 29 mars et le 24 avril 2020.



D'autres annulations sont prévues dans les semaines à venir. Les ajustements des horaires de vol pour la période postérieure au 25 avril seront effectués ultérieurement précise le transporteur.



"Ces ajustements touchent principalement l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Les annulations seront faites de manière à ce qu'un maximum de destinations sur tous les continents puissent-être desservies avec une compagnie du groupe via les hubs de Francfort, Munich, Zurich, Vienne et Bruxelles.



Il est recommandé aux passagers de Lufthansa qui prévoient un voyage dans les semaines à venir de vérifier le statut actuel du vol concerné".