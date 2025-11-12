TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Luis Cobo nommé directeur général du Majestic Hotel & Spa Barcelona

Il succède à Pascal Billard à la tête du palace du Passeig de Gràcia


Le Majestic Hotel & Spa Barcelona, établissement cinq étoiles de la capitale catalane, annonce la nomination de Luis Cobo au poste de directeur général. Il succède à Pascal Billard, sous la direction duquel l’hôtel s’est imposé comme l’un des plus prestigieux d’Europe.


Jeudi 13 Novembre 2025

Luis Cobo- Majestic ©Majestic Hotel & Spa Barcelona
Legends and Paradise
Diplômé de Les Roches Marbella en gestion hôtelière internationale, Luis Cobo possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur du luxe.

Avant de rejoindre le Majestic, il dirigeait le Park Hyatt Dubai, où il a supervisé une importante phase d’expansion avec la création de 22 villas de prestige et plusieurs partenariats gastronomiques.

Sous sa direction, l’établissement a reçu plusieurs distinctions majeures, dont celles de Meilleur Hôtel du Moyen-Orient (Condé Nast Readers’ Choice Awards 2022) et Meilleur Parcours de Golf au Moyen-Orient (World Travel Awards 2023).

Auparavant, Luis Cobo a occupé des postes de direction au sein de groupes internationaux tels que Four Seasons et Maybourne Group, exerçant dans des destinations variées : Londres, Paris, Bora Bora ou Dubaï.

Une nouvelle étape pour le Majestic Hotel Group

Pour Malco Par, PDG du Majestic Hotel Group, cette nomination s’inscrit dans la continuité d’une "stratégie d’excellence" :

« Nous sommes heureux d’accueillir Luis Cobo au sein de la famille Majestic. Son leadership et son expérience internationale seront déterminants pour renforcer la position du Majestic Barcelona parmi les références européennes de l’hôtellerie de luxe. »

L’année 2025 a marqué plusieurs distinctions pour l’établissement, dont le titre de Meilleur Hôtel de Luxe de l’Année – Catégorie Classique (Beyond Hotel Awards) et le Prix du Meilleur Brunch (Hotel y Mantel Awards de Condé Nast Traveler España).

A lire aussi : Barcelone : Grand Hyatt Barcelona ouvre officiellement ses portes

