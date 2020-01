Lyon retrouve sa Confluence

La Confluence incarne le renouveau de Lyon. Au départ pourtant, cette pointe entre Rhône et Saône… n’existait pas !



Le confluent était situé au nord, vers la place Ampère. Jusqu’à la fin du 18e s., il n’y avait ici qu’îles et marais.



Mais face au besoin d’espace, on remblaye ce polder, sous la direction d’un certain Mr Perrache. Il faudra 60 ans pour y parvenir.



Au tournant des années 1830, on commence à édifier les premiers bâtiments. Ils seront industriels car il faut mettre hors la ville les activités polluantes.



Arrivée des usines d’ammoniac et de gaz puis des abattoirs, de la prison, du centre de tri postal, du marché de gros, des ateliers mécaniques et ferroviaires.



Quand la gare de Perrache est construite au milieu du 19e s., elle isole le quartier et ses habitants. Ils sont ouvriers, artisans, puis petits fonctionnaires, cheminots… Perrache sud devient une enclave.



Le quartier se forge une identité populaire et industrieuse, loin de la bourgeoisie d’Ainay pourtant si proche. On parle du quartier « derrière les voûtes », référence aux passages creusés sous la gare pour y accéder.