M. Kunegel : "Agir collectivement pour créer le tourisme de demain"

On est dans un perpétuel Black Friday, avec des soldes en permanence, le monde entier devient un parc d’attractions et au niveau du tourisme, on voyage sans se poser de question

C’est le scénario d’Elon Musk, dans lequel la technologie va nous sauver

Cela nous a permis, à nous les Occidentaux de devenir ce que nous sommes mais cela a aussi provoqué notre perte, de croire que l'on peut toujours faire plus avec la techno. Dans ce scénario, on note une prédominance des GAFAM, on est capable de tout changer, même la mort, la vieillesse ou le climat grâce à la géo ingénierie. Quant au tourisme, on le pratique dans le métavers - même si c’est plus un cauchemar qu’un rêve - dans son canapé"

dans ce scénario, c'est le fils de Donald Trump qui est élu. Nous avons un regain de populisme dans le monde, les frontières se ferment, on nationalise et on met en avant l'identité locale

on assiste aussi à une hausse des flux migratoires qui ne font qu'augmenter avec le réchauffement climatique

on a tout consommé et donc on a plus de ressources. On se retrouve à vivre en communautés, dans un climat de guerre et d'affrontements parce qu'on a plus de ressources vitales

on nous explique que la situation est complexe, on nous donne les chiffres de l'inflation, des ressources et des pénuries, mais on n'arrive pas collectivement à s'organiser pour faire autrement, donc ce sont les gouvernements qui mettent en place des politiques où l'on nous interdit de voyager ou bien seulement une fois tous les 2-3 ans

On prend tous conscience à titre individuel d'un changement nécessaire de consommation et les entreprises arrêtent de nous tenter avec des produits inutiles et suremballés. Tout le monde joue le jeu pour mieux gérer les ressources rares et importantes. Progressivement on arrive à stabiliser les gaz à effet de serre

Nous sommes dans une sorte de schizophrénie : on voit qu'on n'arrive pas à bouger, mais on sait qu'il faut bouger. C'est très douloureux. Jusqu'au moment où les Etats vont nous limiter, comme de grands enfants... jusqu'à avoir un excès de règles lié à cette régulation. Puis, quand nous allons voir que la situation s'améliore, nous aurons eu le temps de réinventer de nouvelles formes de voyages, de tourisme et d'économie globale

un état dans lequel personne n'a envie d'aller

nous serons contraints de consommer un peu moins pour laisser aux ressources le temps de se régénérer. Cela nous permettra de passer à l'étape suivante - la post croissance ou économie régénérative. Là, nous ne consommerons pas tout en permanence, mais nous regarderons comment créer de la valeur et faire du business sans appauvrir le système dans lequel on se trouve. Nous n'avons jamais vécu une période comme celle-ci et le temps d'application dépendra en partie de notre résistance au changement. Mais je peux vous dire que nous n'avons pas le temps d'une génération..."

