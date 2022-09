Futuroscopie : la prospective n’est pas de la prévision 🔑

Je constate que certains acteurs du tourisme sont préoccupés par l’avenir et s’inscrivent dans une approche prospective. Peut-être pas tous, effectivement, et le succès de la dernière saison estivale ne facilite pas la prise en compte du long terme. Cela dit, il y a bien des manières de faire de la prospective.



Globalement, cela veut dire que l’on croit que l’avenir se construit plus qu’il ne se subit, qu’il est possible de se préparer aux changements attendus et, surtout, de provoquer les changements souhaités. Par exemple, le changement climatique entre dans les changements prévisibles et les acteurs n’ont désormais plus d’autres choix que d’en envisager les conséquences pour leurs activités à moyen et long terme.



La crise énergétique va constituer un nouveau défi à relever, notamment pour la saison d’hiver qui arrive. Plus globalement, les exigences liées au développement durable, concrétisées par les 17 objectifs (ODD), vont fondamentalement bouleverser les chaînes de valeur et les modèles d’affaires.



Rien de tel qu’une approche prospective pour en mesurer les conséquences et amorcer les transformations nécessaires.

La prospective n’a pas pour finalité de prévoir l’avenir, ni même de se contenter d’en explorer les différentes voies possibles. Elle a été conçue dès l’origine pour nourrir la décision et l’action.



Cela veut dire qu’une réflexion prospective commence par une exploration des différents avenirs possibles, généralement sous la forme de scénarios. Puis, très vite, elle bascule dans le registre de la stratégie : les scénarios sont analysés en termes de conséquences et d’enjeux dans le présent pour les acteurs concernés et des actions sont proposées pour répondre à ses enjeux.



Ce type de démarche peut être réalisée soit à l’échelle d’une entreprise, soit d’une fédération ou de tout autre collectif d’acteurs. Quelle que soit l’échelle, il est crucial que l’ensemble des acteurs concernés soit impliqué dès le commencement, en particulier les acteurs de terrain qui sont confrontés à la réalité du contact avec le client et mettent en œuvre le changement au quotidien.