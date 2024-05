MICE : Paris, destination leader dans l'accueil des congrès internationaux Selon le classement annuel de l’International Congress and Convention Association (ICCA)

A la veille du salon IMEX Francfort 2024, ICCA (International Congress and Convention Association) a révélé son classement annuel des villes de congrès. En 2023, Paris est de retour sur la 1ère marche du podium en tant que destination leader dans l'accueil des congrès internationaux, comme cela était déjà le cas avant la crise sanitaire. Depuis 10 ans, Paris s'est toujours classé sur une des trois marches du podium du classement ICCA, et 7 fois en 1ère place.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 14 Mai 2024

1ère position du classement international par ville, devant Singapour, Lisbonne et Vienne. Paris se positionne également en 1ère place du classement européen par ville.



« Nous sommes ravis de ce résultat, mais avant tout fiers de constater que nos efforts pour accompagner les congrès sur nos filières d'excellence portent leurs fruits. Le lancement de notre Manifeste de l'Hospitalité, un engagement collectif construit avec les professionnels du tourisme, optimise et renforce l'accueil des grands rendez-vous événementiels sur notre territoire. »



Avec plus de 1600 signataires, le Manifeste de l'Hospitalité Paris je t'aime propose des pistes de réflexions et des engagements concrets en 2024, déclinés par secteur d'activité́ autour de 3 axes structurants communs à tous : accompagner la transition écologique de la destination, optimiser l'expérience visiteur, favoriser l'écosystème local. Pour accompagner le déploiement de ce Manifeste, en particulier pendant les



« Cléo Impact », un calculateur nouvelle génération Dans cette dynamique, les acteurs de la destination Paris et de sa région se mobilisent pour valoriser la contribution des évènements sur le territoire et mesurer leur impact positif au sein de l'écosystème local, leurs retombées économiques, leur performance environnementale jusqu'à l'héritage.



« Cléo Impact », calculateur nouvelle génération, est mis gracieusement au service des organisateurs d'événements. Il calcule concrètement l'empreinte carbone (ex : énergie et transports), les retombées économiques (directes et indirectes) et l'héritage légué par l'événement à son territoire d'accueil (infrastructures ou contributions sociales).



Paris, je t'aime poursuit ses efforts pour renforcer son attractivité sur ses secteurs d'excellence : le design et la création, la technologie, la santé, la culture, le sport et la gastronomie.

Congrès internationaux : en 2023, Paris je t'aime recensait : • 800 congrès (contre 714 en 2022) pour environ 1 million de congressistes

• 47% des congrès étaient d'envergure internationale (contre 46% en 2022)

• Une quarantaine de congrès ont organisé leur première édition à Paris





