Appli mobile TourMaG



Maclassevoyage en Normandie à vélo Faire découvrir aux jeunes les sites historiques en pédalant

Envoyer à un ami Partager cet article

Un programme combinant sport et culture pour découvrir les plus beaux sites de Normandie : Bayeux, les plages du Débarquement et une arrivée au Mont Saint Michel à vélo. Une balade inoubliable !

Maclassevoyage.com est une agence normande spécialisée dans les séjours de groupes de jeunes et scolaires.



Pour tout accueil en Normandie, une responsable de l’agence sera présente pour vous souhaiter la bienvenue.

Rédigé par Maclassevoyage.com le Lundi 18 Avril 2022

Maclassevoyage.com



Dates de validité :

2022



Proposé par :

Maclassevoyage.com



Durée :

4 jours / 3 nuits



Prix à partir de :

320€ euros selon effectif



→ En savoir plus 2022Maclassevoyage.com4 jours / 3 nuits320€ euros selon effectif

Descriptif de l’offre ● Jour 1 :



Départ de votre établissement en autocar grand confort

Déjeuner emporté par les participants.

Déjeuner pique-nique sur place, dans les jardins ou dans une salle selon la météo

Visite du Mémorial de Caen :

Visite guidée de l'exposition consacrée à la Seconde Guerre Mondiale ; 1 livret pédagogique offert au professeur responsable

Départ pour votre centre d'hébergement.

Accueil par la responsable de l'agence MCV.

18h00 Installation dans les chambres

Dîner chaud et nuit



● Jour 2 : Bayeux - Arromanches à vélo 04h



Après le petit déjeuner, rendez-vous à Bayeux avec les accompagnateurs.

Itinéraire prévu de 04h à vélo vers Arromanches boucle retour au lieu de départ

Cette balade parcourt la campagne au nord de Bayeux et permet la découverte d’Arromanches, du village, des magnifiques falaises et ce haut lieu du débarquement de 1944 pour son port Artificiel.

Arrêt à la Batterie allemande de Longues sur Mer, classée Monument Historique (accès libre et gratuit)

Arrivée à Arromanches, découverte du Port artificiel construit pour le débarquement des troupes alliées

Retour à Bayeux

Déjeuner pique-nique sur une place de la ville ou un jardin

L'après-midi

Tour guidé à pied de la cité médiévale incluant l'intérieur de la Cathédrale et ses vieux quartiers autour (durée 02h).

Visite avec audioguide de la Tapisserie de Bayeux, classée Mémoire du Monde, chef d'oeuvre de l'art roman, cette tenture brodée illustre la conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume le Conquérant.

Retour à votre hébergement

Dîner chaud et nuit



● Jour 3 : Les plages du débarquement à vélo 06h



Après le petit-déjeuner, rendez-vous à Bayeux avec les accompagnateurs.

Itinéraire prévu de 06h à vélo vers Omaha Beach en aller simple

Journée de 6h dont la visite libre 1h du Cimetière Américain de Colleville + une pause pour votre déjeuner sur la plage d’Omaha + pause sur point de vue Omaha depuis les defenses Allemandes.



Entre mer et campagne, cette balade au panorama exceptionnel est une expérience unique sur l'ensemble d'Omaha Beach.



Option Pointe du Hoc possible + 2h

Point stratégique des fortifications allemandes. Vous y découvrirez les vestiges de la batterie d'artillerie allemande et les traces profondes des combats

Retour à votre hébergement en autocar

Dîner chaud et nuit



● Jour 4 : Les plages du débarquement à vélo 06h



Après le petit-déjeuner, départ pour le Mont Saint Michel en autocar

A 20km du Mont, continuation à vélo.

Cette balade unique parcourt les derniers kilomètres avant, le Mont-Saint-Michel pour une arrivée inoubliable à vélo.

Durée estimée à 02h30



A travers la baie du Mont-Saint-Michel, vous découvrirez des panoramas exceptionnels entre terre et mer pour conclure sur une visite libre du Mont Saint Michel.

Arrêt possible au mausolée Allemand de Huisne sur mer.



Déjeuner pique-nique au Mont

L'après-midi découverte libre du site.

Possibilité de visiter l'Abbaye du Mont selon votre temps.



Départ en direction de votre établissement



Le prix comprend ● Le transport en autocar grand tourisme, depuis votre établissement.

● Les frais de péages, parkings, tunnel.

● Les repas et l’hébergement du chauffeur.

● L’hébergement en centre de jeunes 03 nuits en pension complète, depuis le dîner de l’arrivée jusqu’au panier repas du déjeuner du dernier jour.

● Chambre de 4 à 8 lits ou 12 selon centre, sanitaire privé ou à l'étage, draps fournis

● L’hébergement des professeurs en chambre double, en pension complète.

● Taxe de séjour pour les adultes

● L’assistance de notre correspondant local : accueil du groupe le jour d’arrivée et disponible 24H/24H sur place.

● La mise en place du programme des visites et des activités en accord avec vos souhaits : réservation et paiement.

● Les entrées aux musées, visite guidée du Mémorial, tour guidé de Bayeux

Remarque : certains musées demandent une réservation directe par l’établissement pour bénéficier d’une gratuité ou d’un tarif avantageux.

● Un vélo classique de grande qualité + casque par personne

● Un accompagnement avec commentaires du début à la fin des parcours sur des routes

sécurisées avec un minimum de voiture.

● Une bouteille d’eau / pers par parcours

● Un carnet de voyages incluant les bons d’échange, les confirmations, des plans…

● La mise en place d’un serveur vocal pour informer les parents du déroulement du séjour.

● L’assistance téléphonique de notre bureau 7j/7 et 24h/24 pendant votre séjour.

● L’assurance assistance et rapatriement (service offert).



Le prix ne comprend pas ● Les repas non mentionnés : petit déjeuner er déjeuner aller, dîner retour

● Les dépenses personnelles.

● L’assurance individuelle et collective



Réservation Vos contacts :

VALERIE Leroulley

Gérante

valerie.leroulley@maclassevoyage.com

Téléphone : 02 31 73 13 94

Mobile : 07 60 58 66 19



Site web : www.maclassevoyage.com



VALERIE LeroulleyGéranteTéléphone : 02 31 73 13 94Mobile : 07 60 58 66 19

Lu 165 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Gastronomie en terre Romaine Réceptif-Ouest présente : La Manche, authentique presqu'ile en Normandie