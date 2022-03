Manor : les présidents de commissions élus à la majorité

Suite au conseil d’administration du GIE Manor, qui s'est réuni le 29 mars 2022, les présidents de commissions ont été désignés et élus à la majorité.



Il s'agit de :



- Aurélien Rath (Cap 5) pour la commission Transports



- Jose Martinez (Amplitudes) pour la commission Technologie et Développement



- Romain Cluis (Orsud) pour la commission Tourisme



- Michelle Herbaut (Voyages C. Mathez) pour la commission Relations presse / Relations avec les Institutionnels / Manifestations et Evènements Manor