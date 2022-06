APST - Jacques Judéaux : "Je souhaite que les indépendants ne soient pas écrasés par les contre-garanties"

TourMaG.com - Pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter au conseil d’administration de l'APST, quelles sont vos motivations ?



Jacques Judéaux : Toutes mes sociétés depuis le début de ma carrière professionnelle dans le tourisme ont été adhérentes de l’APST.



J’ai été élu administrateur de 2015 à 2018 et trésorier à la demande de la Présidente de 2016 à 2018, pour mes compétences financières.



En effet, j’ai commencé ma carrière pendant 7 ans dans un cabinet d’expertise-comptable et depuis 20 ans j’exerce des fonctions de direction générale dans le tourisme en gardant toujours cette forte vocation financière.



Je suis actuellement propriétaire d’une agence spécialisée sur l’Inde et en même temps Président et Directeur Financier d’une start-up informatique.



Je ne me suis pas représenté depuis 2018, n’ayant plus de fonctions dans le tourisme suite à la cession du groupe que je dirigeais.



De nouveau dans le tourisme, je me représente car je pense que mon expertise financière et ma complète indépendance (je ne suis ni agence adhérente à un réseau, ni tour-opérateur) me permettront de défendre l’intérêt commun des adhérents et car je souhaite m’impliquer pour notre profession.