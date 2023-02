Marc Zinniker : nouveau Directeur général de FTI Ticketshop

Depuis le début de l'année civile 2023, Marc Zinniker est nommé nouveau directeur général de FTI Ticketshop sur les marchés France, Suisse et Belgique.



Cet expert chevronné de l'aviation a une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du transport aérien et avait intégré FTI GROUP en août 2021, où il était responsable de la performance du consolidateur en Suisse et en France en tant que directeur des ventes et des opérations.



Il reprend maintenant la direction de Matthias Huwiler, auquel il continuera de rendre compte dans sa fonction supérieure de Directeur général de FTI Ticketshop Group.