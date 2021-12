Maroc, Île Maurice, Antilles : les EDV tirent la sonnette d'alarme pour la saison d'hiver

Ainsi, Jean-Pierre Mas, le Président des Entreprises du Voyage déclare : « Ces dispositions sont difficiles à comprendre. Malgré les engagements pris, elles n’ont fait l’objet d’aucune concertation européenne.



Elles semblent relever d’une application affolée du principe de précaution. Il va falloir s’habituer à vivre et à se déplacer avec le Covid et ses nouveaux variants qui seront de plus en plus fréquents . »



Les Entreprises du Voyage ont alerté les ministres qui ont soutenu le secteur des opérateurs de voyages, Messieurs Le Maire, Griset et Lemoyne, sur l’urgence de remettre en place un dispositif fort de soutien qui permette de passer une fin d’année qui s’annonce très compliquée.