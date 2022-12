Appli mobile TourMaG



Marrakech : un voyage de rêve sur-mesure avec Villanovo

Envoyer à un ami Partager cet article

Le Maroc est un pays somptueux qui attire chaque année des visiteurs du monde entier. Marrakech est certainement la ville la plus éblouissante du pays. Si vous voulez la visiter dans les meilleures conditions, à l'écart du tourisme de masse, choisissez Villanovo pour organiser un voyage sur-mesure à Marrakech, le temps d'un week-end ou pour vos vacances.

Rédigé par Kira Nove le Mercredi 14 Décembre 2022

Découvrez Marrakech, la perle du Maroc au pied de l'Atlas



Ancienne cité impériale et troisième plus grande ville du pays, Marrakech représente à bien des égards un paradis pour les touristes. Située au pied des montagnes de l'Atlas, la ville ocre est un ravissement pour les yeux comme pour les papilles.



Pour profiter pleinement de la ville, sollicitez les services d'un prestataire comme Villanovo qui vous aidera à

Le Maroc est un pays qui a de nombreux charmes à déployer tout au long de son immense territoire, au sommet desquels trône Marrakech.Ancienne cité impériale et troisième plus grande ville du pays, Marrakech représente à bien des égards un paradis pour les touristes. Située au pied des montagnes de l'Atlas, la ville ocre est un ravissement pour les yeux comme pour les papilles.Pour profiter pleinement de la ville, sollicitez les services d'un prestataire comme Villanovo qui vous aidera à préparer votre voyage sur-mesure à Marrakech

Déambulez dans la plus grande médina de tout le Maghreb



Ses rues enchevêtrées et multicolores, son souk aux mille senteurs et épices, la fameuse place Jamaâ El Fna et ses charmeurs de serpents, en font l'épicentre de la vie sociale et culturelle de Marrakech. Reconnaissable dans de nombreux films et reportages, la médina de Marrakech figure désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.



Durant votre séjour à Marrakech, vous pourrez ainsi y découvrir de nombreux

Le cœur battant de Marrakech, son centre tentaculaire et hypnotisant, c'est bien évidemment la médina. Vieille de plus de 900 ans, s'étendant sur 600 hectares, cette médina est la plus vaste de tout le Maghreb.Ses rues enchevêtrées et multicolores, son souk aux mille senteurs et épices, la fameuse place Jamaâ El Fna et ses charmeurs de serpents, en font l'épicentre de la vie sociale et culturelle de Marrakech. Reconnaissable dans de nombreux films et reportages, la médina de Marrakech figure désormais sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.Durant votre séjour à Marrakech, vous pourrez ainsi y découvrir de nombreux lieux à visiter , des monuments exceptionnels tels que le Palais de la Bahia ou la Mosquée de la Koutoubia, ainsi que des musées incontournables comme le musée Dar Si Saïd, Dar el Batcha, ou encore la Maison Tiskiwin.

Une gastronomie qui est un délice de tous les instants Marrakech et le Maroc ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi pour les papilles.



Parcourir la médina, c'est faire l'inventaire de millions d'odeurs et de saveurs toutes en nuance. En France, le couscous et le tajine sont très populaires. Mais saviez-vous qu'ils étaient originaires du Maroc ? Entre deux repas, vous pourrez faire une pause pour déguster un thé à la menthe agrémenté d'une délicieuse pâtisserie : corne de gazelle, chebakkia, mhencha, msemen ou encore baghrir.



Profitez de votre séjour dans une villa de luxe ou un riad privé



Toutefois, ces hébergements ne sont pas toujours très spacieux et ne s'illustrent pas par leur tranquillité en raison du va-et-vient perpétuel dans les rues de la médina, de jour comme de nuit. Pour profiter au mieux de votre séjour à Marrakech, il est donc vivement conseillé d'opter pour une villa un peu excentrée dans laquelle vous vous sentirez comme chez vous et pourrez vous reposer de vos journées en toute quiétude.



Pour cela, nous vous recommandons les sites spécialisés dans la location de villa, tels que

Dans la médina de Marrakech, on trouve d'innombrables hôtels et logements saisonniers susceptibles d'accueillir les voyageurs français et étrangers pour un week-end.Toutefois, ces hébergements ne sont pas toujours très spacieux et ne s'illustrent pas par leur tranquillité en raison du va-et-vient perpétuel dans les rues de la médina, de jour comme de nuit. Pour profiter au mieux de votre séjour à Marrakech, il est donc vivement conseillé d'opter pour une villa un peu excentrée dans laquelle vous vous sentirez comme chez vous et pourrez vous reposer de vos journées en toute quiétude.Pour cela, nous vous recommandons les sites spécialisés dans la location de villa, tels que Villanovo qui propose des maisons de vacances pour tous les goûts et tous les prix à Marrakech.

Préparez un voyage sur-mesure à Marrakech à tout moment de l'année



Vous pourrez profiter d'une grande variété de locations touristiques pour choisir celle qui vous convient le mieux. Partirez-vous un week-end ou deux semaines ? À deux, en famille ou avec un groupe d'amis ? Ici, vous n'aurez aucun mal à trouver le bon logement, à la bonne taille et avec tous les équipements que vous souhaitez pour vos vacances à Marrakech. Le service de conciergerie vous accompagnera aussi pour réserver vos activités tels qu'une balade à dos de dromadaire, une excursion pour découvrir les Cascades d'Ouzoud, une séance de massage, ou encore la visite du Jardin Majorelle ou d’autres



Vous pourrez aussi profiter de prestations complémentaires telles qu’un chef cuisinier, du personnel de maison ou un baby sitter. Et vous pourrez vous endormir en rêvant de votre piscine au cœur de la palmeraie.

Sur un site internet spécialisé dans les voyages de luxe comme Villanovo, vous aurez tout le loisir d'organiser votre séjour à Marrakech en toute saison.Vous pourrez profiter d'une grande variété de locations touristiques pour choisir celle qui vous convient le mieux. Partirez-vous un week-end ou deux semaines ? À deux, en famille ou avec un groupe d'amis ? Ici, vous n'aurez aucun mal à trouver le bon logement, à la bonne taille et avec tous les équipements que vous souhaitez pour vos vacances à Marrakech. Le service de conciergerie vous accompagnera aussi pour réserver vos activités tels qu'une balade à dos de dromadaire, une excursion pour découvrir les Cascades d'Ouzoud, une séance de massage, ou encore la visite du Jardin Majorelle ou d’autres activités incontournables Vous pourrez aussi profiter de prestations complémentaires telles qu’un chef cuisinier, du personnel de maison ou un baby sitter. Et vous pourrez vous endormir en rêvant de votre piscine au cœur de la palmeraie.

Partir avec l'agence Villanovo pour des vacances inoubliables à Marrakech Villanovo fait aujourd'hui partie des sites de référence dans la location de villas de rêve pour un séjour à l'étranger. Si vous voulez organiser le plus beau des voyages pour vos vacances au Maroc et à Marrakech, la Perle du Sud, vous pouvez leur faire confiance.



Lu 229 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Tourisme : générer des réservations sans commission et en hors saison Univers-Vacances : le site pour comparer et économiser avant de voyager