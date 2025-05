Découvrez la ville d’Amsterdam

Amsterdam est une ville particulièrement riche de son patrimoine culturel, historique et architectural.



► Les lieux incontournables à visiter



Commencez par vous rendre place du Dam pour visiter le Palais Royal (seul palais encore utilisé par la famille royale). Conçu par l’architecte Jacob Van Campen, vous apprécierez le style néoclassique de la construction et le mobilier somptueux des pièces. Prévoyez une bonne heure pour la visite.



Petit havre de paix caché au cœur de la ville, le couvent Begijnhof vous permet de découvrir la vie spirituelle des Béguines. Vous pourrez admirer les façades des maisons datant du moyen âge, dont la plus ancienne date de 1528. L’entrée est gratuite depuis la place Spui.

Amsterdam regorge également de musées dont les collections attirent les amateurs d’art venus du monde entier. Nous vous conseillons notamment de visiter :



● Le Rijksmuseum : pour son architecture, sa bibliothèque et sa collection de Rembrandt et de Vermeer

● Le musée Van Gogh

● Le Musée MOCO : pour sa collection d’art moderne (avec des œuvres de Banksy, Warhol ou encore Kusama)

● Le musée des sciences

● Le musée national maritime (vous pourrez monter dans un navire du XVIIe siècle)

● Le musée Upside Down : si vous aimez les expériences insolites

● La maison d’Anne Frank



► Les expériences à vivre



Amsterdam est une ville qui offre un cadre de vie très agréable à taille humaine. Vous pourrez y faire des expériences très intéressantes à commencer par découvrir la ville depuis les canaux. En effet, les fameux « Grachtengordel » datant du XVIIe siècle sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le meilleur moyen de découvrir la ville.



Pour être plus proche du mode de vie des habitants d’Amsterdam, faire du vélo dans les quartiers Jordaan ou De Pijp est aussi une expérience agréable à vivre. Si vous avez suffisamment de temps sur place, et qu’il fait beau, vous aurez peut-être la chance aussi de découvrir la campagne environnante, notamment les fameux champs de tulipes et les moulins à vent.



Pour profiter d’une ambiance un peu plus populaire à Amsterdam, n’oubliez pas de faire un tour dans le quartier rouge, de vous arrêter prendre un verre dans l’un des coffee shops de la ville ou de profiter de l’ambiance festive des bars de nuit.



Pour une expérience hors du commun, offrez-vous un séjour à Amsterdam !