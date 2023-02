Marseille Provence Gastronomie organise une série de dîners préhistoriques

Les 23 et 24 février et le 3 mars derniers, trois dîners préhistoriques pour 96 convives ont constitué comme « un voyage originel et immersif, en partenariat avec Kléber Roussillon, gestionnaire du site de la grotte Cosquer ».



La présentation de MPG explique que « ces dîners hors du temps vont guider les aventuriers du goût dans une odyssée culinaire qui les mènera au plus près des habitudes alimentaires paléolithiques. Plus qu’un repas, c’est un voyage sensoriel au cœur de notre civilisation qui fera résonner les liens entre histoire et cuisine ».



La proposition de menu est le fruit d’une véritable recherche des mets surprenants de nos ancêtres, autour de six propositions : " Dans la forêt ", " Face à la mer ", " Sur la pierre ", " Premier caillé ", " Le Goût du sang " et " Premier plat " accompagnées de bières primaires (Bière Academy), de Jiahu Jiu (boisson à base d’aubépine, de raisin, de riz et de miel de la maison Ferroni) et de Tedj (boisson à base de miel et gersho - houblon éthiopien).