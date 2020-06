Marvilla Parks le nouveau concept "nature" par Homair Vacances

La marque se décline sous 3 gammes complémentaires : Marvilla Zen, Marvilla Life et Marvilla Selection, du camping 3 au 5 étoiles.



Si la personnalisation de l'expérience client est au coeur du projet, chaque camping bénéficiera de sa propre identité visuelle, faisant la part belle à la découverte du terroir.



"La volonté de Marvilla Parks est d’être précurseur sur une nouvelle qualité d’accueil et de relation avec les

vacanciers. L’émotionnel y prendra une part importante, " selon Romain Lucas, actuel directeur des établissements Homair Vacances, et directeur général de la marque Marvilla Parks.