Mayotte : prêt à accueillir à nouveau les voyageurs

Avec la levée du confinement, les voyageurs en provenance de l’hexagone pourront de nouveau se rendre à Mayotte.



« Ces derniers mois ont été compliqués pour tout le monde et après 9 mois en suspens… je ne doute pas que les français auront envie de voyager, de respirer, et de se faire plaisir. Nous attendons avec impatience le retour de la clientèle hexagonale. Nous avons travaillé conjointement avec les professionnels locaux pour assurer aux voyageurs des vacances en toute tranquillité » explique Michel Madi, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de Mayotte.



"Les voyageurs en provenance de métropole sont donc invités à reprendre le chemin des aéroports ", précise le CDT. Les tests PCR de moins de 72 heures et antigéniques réalisés en laboratoire (TDR), resteront obligatoires pour les vols depuis la Métropole vers Mayotte et de Mayotte vers la Métropole.



Air Austral et Corsair (de retour sur la destination à compter du 11 décembre) assurent respectivement 3 rotations par semaines en vol direct et 2 vols hebdomadaires via la Réunion.