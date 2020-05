Mesures d'hygiène : Pierre & Vacances met en place une charte Sécurité+

« Notre priorité est d’assurer la sécurité et la santé de nos clients et collaborateurs. Le contexte sanitaire et les conditions de reprise pour la saison estivale restent encore incertains, néanmoins, notre mission est d’engager dès à présent les moyens nécessaires pour être prêts à accueillir à nouveau nos vacanciers et employés dès que nous le pourrons.



Pierre & Vacances bénéficie d’une offre parfaitement adaptée aux recommandations sanitaires : des appartements privatifs avec cuisine équipée permettant des vacances en toute autonomie et intimité, une forte présence dans toutes les régions françaises avec 165 destinations, et des équipes présentes pour une assistance quotidienne. Être « comme à la maison » au cœur des plus belles destinations à la mer, à la montagne, à la campagne ou dans les villes fait partie de notre ADN », a déclaré Grégory Sion, Directeur Général de Pierre & Vacances.