Mesures sanitaires : la Turquie a lancé un programme de certification

"Notre programme de certification doit garantir que nos visiteurs puissent passer leurs vacances en Turquie en toute sécurité dans un environnement où les mesures barrières sont respectées et ce pendant tout leur séjour. Notre programme couvre les mesures de prévention et de protection, transports aériens, maritimes et terrestres, les ports d'arrivée, toutes les installations permettant de passer des vacances y compris les employés de l'industrie et les touristes eux-mêmes.



Nous encouragerons toutes nos entreprises de transport et d'hébergement à prendre toutes les précautions et mesures pour la santé de tous, pour garantir des vacances en toute sécurité grâce au certificat."

La Turquie a lancé un programme deafin d'éviter la propagation du COVID-19 dans plusieurs domaines : les personnels d’accueil liés au tourisme, les établissements d’hôtellerie et de restauration, les transports et les voyageurs étrangers.Mehmet Nuri Ersoy, Ministre de la Culture et du Tourisme de la République de Turquie a déclaré :