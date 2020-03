Mexique : Aeromar a choisi APG pour la représenter en France

Aeromar a choisi APG en tant qu'agent général (GSSA) en France.



Transportes Aeromar (Aeromar) est la principale compagnie aérienne régionale du Mexique, avec 32 ans d'exploitation ininterrompue. La compagnie est basée à Mexico et dispose d'une flotte d'ATR 42 et ATR 72-600 qui effectuent plus de 70 vols par jour avec une ponctualité et une fiabilité exceptionnelles.