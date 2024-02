Miravita & SpeedMedia : après le site B2C, le B2B bientôt sur vos écrans

Pour Laurent BRIQUET, Directeur Général de SpeedMedia, les projets s'empilent et ce n'est pas pour déplaire à cet hyperactif. Pour Rafi Baghdassarian, Directeur des Ventes de Miravita, le nouveau TO de Saberatours, après le lancement en B2C c'est un site en B2B dédié aux agences de voyages qui arrive et qui utilisera la suite d'outils proposée par SpeedMedia.



Saberatours, spécialiste des circuits dans le Caucase, l'Asie Centrale et le Moyen-Orient est un fringant TO quadragénaire. Il s'est lancé fin 2023 dans le on-line B2C et nous annonce l'arrivée prochaine du TO sur le marché B2B.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Mercredi 21 Février 2024

Miravita a choisi le moteur de SpeedMedia Pourriez-vous vous présenter et décrire votre entreprise ?



J’ai grandi dans l’univers des voyages et suivi une formation en économie, gestion et finances.

Après diverses expériences professionnelles en finances de marché et trading de matières premières, j’ai rejoint l’entreprise familiale Saberatours il y a 12 ans.

Saberatours est une agence de voyages, tour-opérateur, qui existe depuis plus de 45 ans et qui propose de la billetterie individuelle, groupes, affaires, vend des forfaits toutes destinations mais aussi produit ses propres circuits culturels sur une petite dizaine de destinations.

Nous avons une équipe très professionnelle, expérimentée, à taille humaine et située en plein cœur de Paris dans le 1er arrondissement.

Au moment de prendre le grand virage de la digitalisation, nous avons souhaité faire un rebranding de nos produits culturels et les commercialiser sur un site web marchand. C’est là qu’est né Miravita, Voyages Culturels et Humains.

Miravita est donc une marque de Saberatours. Le site



Qu’est-ce qui vous a fait pencher pour la solution proposée par Speedmedia ?



Tout d’abord le bon contact que j’ai noué avec Laurent Briquet. Sa disponibilité et sa pédagogie ont été très importantes notamment pour la compréhension des outils du système de SpeedResa.

Nous avions besoin d’une solution à la fois simple d’utilisation mais complète et avec une prise en main rapide.

Suite à la démo de la solution, nous étions convaincus que cette solution était adaptée à nos besoins.



Pourquoi cette solution répond aussi bien à vos attentes ?



L’interface d’utilisation du système est facile et intuitive et ne nécessite pas des interminables heures de formation. La prise en main est rapide.

L’essentiel des besoins d’un tour-opérateur est proposée. Nous avions besoin de pouvoir charger nos circuits culturels avec des allottements aériens fixes, mais aussi pouvoir commercialiser nos produits avec de l’aérien en dynamique. La solution de SpeedMedia nous permet de pouvoir commercialiser nos produits avec les deux options, notamment avec l’Resaneo en temps réel.



Miravita et SpeedMedia une collaboration multi facettes Comment s’est déroulée l’implémentation du produit ?



Nous avons suivi une formation sur une journée et demi pour apprendre et nous familiariser avec la solution. En fin de formation nous étions déjà capables de rentrer nos produits sur le système de manière pratiquement autonome.

Nous sommes si besoin en contact avec le support de SpeedMedia et nous sommes très contents de leur réactivité !



Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour vous servir de la plateforme ?



Non, la compréhension et la mise en pratique de la formation sont simples et intuitives.



Comment se présente le FLEX avec les vols de Resaneo ?



Il répond tout à fait à nos attentes. Le système a un temps de réponse très rapide et l’interface est présentée de manière claire pour l’internaute. Nous pouvons utiliser plusieurs filtres comme le choix des villes de départ, le choix des compagnies aériennes sélectionnées, le nombre d’escales maximales, le prix d’achat max… Les informations nécessaires et utiles comme les logos des compagnies, les horaires, les informations relatives aux franchises bagages sont bien présentées sur le



Les équipes sont-elles attentives ?



Oui les équipes de SpeedMedia sont très attentives et disponibles. J’en profite pour saluer Laurent Briquet, Christelle M. et Mathieu B. avec qui nous échangeons beaucoup et de manière proactive !

Vous disposez de la suite complète des outils SpeedMedia (plateforme pour les produits, module Flex Open Package, site B2C, etc) bientôt site B2B, qu’en attendez-vous ?



Nous avons un triple objectif. Tout d’abord, nous voulons pouvoir regrouper tous nos stocks de produits sur une seule et même plateforme. Ensuite, nous voulons pouvoir les commercialiser de manière simple et intuitive pour notre clientèle B2C sur notre site marchand (Cf. Article Tourmag SpeedMedia nous permet d’avancer vers la réalisation de ces 3 objectifs simultanément !

