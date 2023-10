SpeedMedia : Le Futur des Réservations de Voyages, Découvrez le Tunnel de Réservation Ultime de SpeedMedia

Les voyages ont toujours été une source inépuisable de découvertes et d'aventures, mais la manière dont nous réservons ces voyages évolue rapidement. L'époque des sites Web de réservation de voyages archaïques est révolue. À leur place, émerge chez SpeedMedia un tout nouveau tunnel de réservation de packages, un système moderne, entièrement repensé et évolutif qui simplifie et améliore considérablement l'expérience de réservations pour vos Clients.



Rédigé par Laurent BRIQUET le Lundi 16 Octobre 2023

Une Interface Intuitive et plus moderne Le nouveau tunnel de réservation de SpeedMedia repose sur une interface longuement éprouvée sur les sites internet du Groupe dont fait partie la société. Dans un premier temps dédié aux réservations de Transport, il s'est vu étoffé de fonctionnalités Transport + Hôtel avant d'être repensé et décliné dans une toute nouvelle version spécifique à la vente d'offres packagées Séjours, Circuits, Autotours, Locations, Clubs, etc.) La personnalisation possible de ce moteur de réservation en ligne de voyages constitue également une avancée majeure pour améliorer l'expérience des utilisateurs en leur offrant des options et des informations qui correspondent parfaitement à leurs besoins et à leurs préférences. Dès que vous entrez dans ce tunnel, vous êtes accueilli par une conception épurée et une navigation fluide. Le processus est simplifié au maximum pour que même les voyageurs les moins aguerris puissent le maîtriser en un clin d'œil...



Personnalisation en Profondeur L'une des caractéristiques les plus séduisantes de ce tunnel de réservation est sa capacité à offrir des options parfaitement adaptées aux préférences et particularités des différentes offres des Tour-Opérateurs sur le marché. Plutôt que de submerger de choix, il tient compte des spécificités de chaque produit des TO, des options proposées - comprises ou non dans le forfait, des offres en dynamique avec les possibilités de choix de vols et/ou de sélection des bagages lorsque l'option est proposée par le système du voyagiste, des exigences en matière de frais annexes et d'autres solutions telles que les nombreux choix d'assurances voyages afin de toujours proposer des suggestions pertinentes. Chaque agence aura le pouvoir de personnaliser chaque aspect et zones textuelles des pages du tunnel.



Recherche Intelligente Le système de recherche reste celui conçu par SpeedMedia et alimenté par les nombreux Tours Opérateurs connectés à la plateforme. Une attention toute particulière a été mise sur le fait de ne rien changé en amont aux méthodes de travail déjà en place chez les Clients de l'entreprise afin que la prise en main de ce tout nouveau tunnel soit la plus efficace possible. Le Client entre simplement dans le processus de réservation en ayant sélectionné en amont le produit de son choix et le tunnel de réservation propose instantanément les vols, les options voire les différentes possibilités adaptées.



Des Informations Complètes A l'étape des options, facultatives ou obligatoires, le tunnel de réservation fournit des informations détaillées pour autant que les systèmes des TO puissent les fournir. Des descriptions complètes, des répartitions selon les typologies et nombres de voyageurs, des activités, des visites, des visas, des types de véhicules pour les autotours par exemple, sont à portée de main du client final afin de faciliter sa réservation. Un récapitulatif permanent est mis à jour en temps réel en fonction des sélections et des choix du Client et le suit tout au long du parcours utilisateur jusqu'à la réservation et le paiement en ligne.



Une Gestion Simplifiée La gestion de la réservation voyage est également rationalisée en utilisant cette visualisation des détails de la réservation du dossier en cours. Le client peut accéder à toutes ses informations à partir d'un tableau de bord unique. Ajouter des extras, comme des transferts ou des excursions, ou revenir en arrière d'une étape se fait en un clic. Le formulaire de complétion des informations Client (noms prénoms, dates de naissance, etc.) de fait de manière progressive, passage par passager afin de ne rien oublier lors de la réservation.



Sécurité et Confidentialité La sécurité des informations personnelles est une priorité absolue. Le tunnel de réservation utilise bien entendu des protocoles de sécurité de pointe pour protéger les données. De plus, il respecte rigoureusement la vie privée des utilisateurs, n'utilise et ne conserve jamais aucun moyen de paiement (qui sont et resteront externalisés via des solutions de paiement connues et certifiées) et ne partage évidemment jamais les informations B2C / B2B.



Succès Assuré et déjà éprouvé depuis plusieurs mois



Vous pouvez accéder à ce tunnel en visitant le site de



Il s'agissait de l'éprouver en période de forte activité et de ventes. Les retours sont plus que prometteurs car le ratio de "Look to Book" a indéniablement fortement progressé et les conversions de demandes de devis ont baissé au profit des réservations en temps réel avec paiement en ligne ! L'arrivée de la construction dynamique de package chez Quartier Libre an de proposer des offres de Transport supplémentaires de façon dynamique a permis au client final de comparer en permanence les tarifs et les offres spéciales pour garantir les meilleurs prix possibles et les meilleures combinaisons possibles



Ce tout nouveau tunnel de réservation de voyages moderne transforme la manière de réserver les offres packagées des TO voire les propres offres de voyages des agences clientes de SpeedMedia. Il combine une interface intuitive, une personnalisation en profondeur, une recherche intelligente, des informations complètes, une gestion simplifiée, une sécurité renforcée, et des ventes en hausse pour créer une expérience inégalée. Préparez-vous à redécouvrir la vente de voyages sur le Web d'une manière totalement nouvelle et passionnante. Bonnes ventes !

