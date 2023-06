Mise en pause, la Fondation Selectour est relancée

La Fondation Selectour, mise en stand-by durant la pandémie de Covid-19, est relancée sous l'impulsion de Laurent Abitbol, Président du Directoire Selectour et de, Présidente de la Fondation Selectour, aidée par 5 administrateurs*.Créée en 2009, la Fondation soutient, entre autres, des actions favorisant l'éducation et la lutte contre l'illettrisme des enfants de pays en voie de développement et des projets touristiques locaux d'intérêt général.Placée sous l'égide de la Fondation de France, elle collabore avec des associations qui œuvrent à des projets ayant des objectifs communs. Elle rencontre les responsables des associations pour étudier leurs dossiers, collecte des fonds et veille à la bonne utilisation de ceux-ci.Les fonds sont collectés tout au long de l'année auprès… Ils sont adressés par le donateur à la Fondation Selectour à l'adresse de la Fondation de France. Cette dernière établit les reçus fiscaux pour tout don reçu.