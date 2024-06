Mondial Tourisme : quelles nouveautés pour l’hiver prochain ?

Située à 200 km à vol d’oiseau du sud de la Laponie finlandaise, la région des lacs arctiques n’a rien à envier à sa célèbre voisine lapone. Même si Vuokatti ne dépend pas géographiquement de la Laponie, elle en possède les magnifiques paysages naturels et notamment de splendides lacs et forêts. Pour sa première année, Mondial Tourisme propose 3 dates au départ de Paris au moment des fêtes de fin d’année. Les 21 et 26 décembre pour un programme en 5 nuits et le 26 décembre pour un programme 4 nuits. Logés à l’Holiday Club Katinkulta 4* en pension complète, les clients se verront proposer le programme « À la découverte du Grand Nord » avec safari en motoneige, pêche blanche, balade en traîneau à chiens, sortie en raquettes, aurores boréales et rencontre avec le Père Noël finlandais pour le plus grand bonheur des tout petits.