N. Lakhneche, C. Holbé et R. Andria rejoignent les équipes de Misterfly

MisterFly renforce son équipe commerciale avec l’arrivée de trois nouveaux commerciaux : Narjess Lakhneche, Christelle Holbé et Rina Andria.



Désormais le spécialiste de la réservation de vols compte 7 commerciaux.



L'équipe accueille également un nouvel assistant commercial en poste auprès d’Eric Szynkier, Marine Talec et Hélène Nguyen : Mamadou Diabira.



Retrouvez la carte des commerciaux et leurs contacts dans le fichier ci-dessous joint.