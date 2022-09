NYC & Company : Tiffany Townsend nommée directrice de la communication internationale

Tiffany Townsend a rejoint NYC & Company après avoir travaillé sous l'administration Biden-Harris, au poste de Conseillère principale auprès de l’U.S. Small Business Administration in the Office of Government Contracting & Business Development.



Elle a précédemment occupé des fonctions au Brooklyn Navy Yard, au New York City Council, au New York Wheel, au Port Authority of New York & New Jersey et à l’U.S. Mission to the United Nations, ainsi qu'au sein des agences de relations publiques Wander et Vine Communications.



Dans le cadre de ses fonctions, elle va diriger et superviser l'équipe en place au sein du département de la communication internationale, composée de Britt Hijkoop et Alyssa Schmid, récemment promues respectivement Responsable de la communication internationale et Responsable de la communication nationale ; Shenell Renwick, en charge de la Communication nationale, Cristina Rodriguez, en charge de la Communication internationale, ainsi que la consultante en relations publiques et porte-parole hispanique et américaine, Adriana Aristizábal.



Elle va également diriger et coordonner un réseau international de représentants RP composé de 16 bureaux couvrant près de 30 régions dans le monde, ainsi qu'une agence de RP dédié au marché américain.



Tiffany Townsend est titulaire d'un Master en communications stratégiques de l'université de Columbia et d'une licence en affaires internationales de l'université George Washington.