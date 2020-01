New York City joue la carte de l'accueil dans sa nouvelle campagne de com'

NYC & Company, l’institution officielle du marketing, du tourisme et des partenariats de la ville de New York City, lance une nouvelle campagne de promotion touristique en France, du 13 au 19 janvier 2020, en partenariat avec Corsair.



La Statue de la Liberté y est mise en avant " de forme graphique et picturale avec pour objectif de renforcer l’esprit accueillant de la ville de New York City. La baseline « accueillante comme toujours » (Welcomes You. Always.) vient signer cette création ", précise NYC & Company dans un communiqué.



Cette campagne de communication s’affiche sur plus de 3 700 panneaux d’affichage, au format 2m2, du réseau JCDecaux dans toute la France. Elle met en lumière le lancement des liaisons Paris-NYC opérées par Corsair en juin 2020.



Pour rappel, cette nouvelle ligne sera opérée en Airbus A330-900 NEO neuf, équipé en WIFI et « full connectivity » et offrant 3 classes de réservation, en vol quotidien vers l’aéroport de JFK au Terminal 1.