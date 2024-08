Nationale 7 : embouteillage de Lapalisse, la tête dans le rétro

la route bleue

l’embouteillage de Lapalisse

Route Bleue

Bouchons : pour l’épicurien le mot évoque aussitôt une bonne bouteille alors que l’automobiliste pense à l’autoroute des vacances, à ses entrées et ses sorties.Les plus anciens n’ont pas oublié la Nationale 7, «» qui menait au soleil dans les années 50/60 et un peu au delà. Les 997 km étaient ponctués de villes escales autrement dit d’interminables bouchons.Etape mythique Lapalisse (Allier) se souvient. Tous les deux ans la ville célèbre «» avec voitures d’époque.Chantée par Charles Trenet la légendaire Nationale 7 est mise à l’honneur tous les deux ans à Lapalisse, La «» était dans les années 50/ 60 la voie des vacances qui menait à la Méditerranée.Long de près de 1000 kilomètres le voyage était rythmé par de nombreuses villes –étapes.Des cités repues de bouchons légendaires où, souvent par la force des choses, on prenait le temps de boire un verre en terrasse, de se restaurer, et de faire le plein par un pompiste qui vérifiait les niveaux, la pression des pneus et nettoyait le pare- brise. Autre époque !