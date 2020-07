Nicolas d'Hyèvres élu président de la coopérative Selectour

Les assemblées générales de la coopérative Selectour et de Selectour Entreprise se sont réunies ce jeudi 30 juillet 2020.



En raison des restrictions imposées par la situation liée au Covid-19, elles se déroulaient à huis clos, mais de nombreux adhérents ont suivi les assemblées en visioconférence.



Sept postes d'administrateurs de la coopérative étaient à pourvoir. Ont été élus : Sandrine Blachère, Eric Decelle, Catherine Frécaut, Florence Gonzalez Merino, Julien Hamon, Nathalie Mornas et Laurence Herbeaux Rannou.



Après l'assemblée générale de la coopérative, le nouveau conseil d'administration s'est réuni et a procédé à l'élection de la présidence. C'est Nicolas d'Hyèvres (Géovisions) qui a été élu président de la coopérative à l'unanimité.