Norwegian Cruise Line : Eamonn Ferrin devient vice-president du commerce international

Marseille fête le retour de la croisière et dans les bureaux de Norwegian Cruise Line, c'est le jeu des chaises musicales au niveau de la direction.



Actuel directeur général pour le Royaume-Uni, l’Irlande, Israël, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient, Eamonn Ferrin vient d'être nommé vice-president en charge du commerce international.



Eamonn Ferrin est un expert de l’industrie qui compte plus de 23 ans d’expérience dans le voyage et l’hôtellerie. Il a occupé divers postes au Royaume-Uni, au Canada ou à l'étranger et a été membre du comité executif de la CLIA.



" Non seulement nous recommencerons à naviguer en juillet, mais c’est aussi le début d’un nouveau chapitre pour NCL avec le lancement de notre classe Prima, avec la livraison de six navires de nouvelle génération de 2022 à 2027.



L’expérience et les compétences d’Eamonn seront des atouts inestimables, " a expliqué Todd Hamilton, vice-président en charge des ventes de NCL.