Nouveaux adhérents, outil, partenariats... toutes les actus du SETO !

Les problématiques qui ont touché la Tanzanie a été le "baptême du feu" pour Patrice Caradec qui venait tout juste de prendre la présidence du SETO. Rappelez vous, les compagnies aériennes tanzaniennes étaient placées sur la liste noire des transporteurs interdits dans l'Union Européenne.



« Avec les EDV nous avons tout de suite réagi, et nous avons demandé à Jean-Baptiste Djebbari, ancien Ministre des Transports de rencontrer les autorités tanzaniennes. Il a fallu faire preuve de diplomatie et leur tendre la main. Nous étions convaincus que cette démarche permettrait de dénouer les blocages avec l’Union européenne et de récupérer les certifications nécessaires ainsi que les autorisations de vol. » détaille le Président du SETO.



Cependant cette tentative n'a pas abouti : « Ils ne voulaient pas de notre aide. C’était mon premier dossier, et il n’a pas connu le succès attendu, pour des raisons qui nous échappent encore. Nous sommes néanmoins fiers de l’avoir mené, même si cela s’est révélé impossible. Cela a bien sûr un coût, surtout lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. » a t-il reconnu.



A cela s'est ajoutée une recommandation négative des Conseils aux Voyageurs du MEAE, lors des élections dans le pays. Hervé Tilmont précise que cette fois « le SETO a pris la décision de ne pas suivre l’avis du Quai d’Orsay concernant la destination . »