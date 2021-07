Novotel ouvre deux nouveaux hôtels dans les Alpes

Le second établissement, le Novotel Megève - Mont Blanc est situé au cœur du village de Megève, dans le domaine de Meztiva.



L'hôtel est pourvu de 92 chambres et suites familiales avec balcons pour accueillir séjours loisir, groupes et événements privés.



Au programme : bar Refuge Gourmand Le Meztiva, espace jeux enfants (animateur en saison), salons privatisables, ski et vélo room, parking privatif gratuit et une grande terrasse avec chiliennes, poufs et vue sur le village de Megève.