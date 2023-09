Oceania Cruises - Explorez les joyaux cachés des îles des Caraïbes et de Tahiti

Oceania Cruises, c’est l’alliance parfaite entre une expérience luxe exceptionnelle à bord de petits navires et la possibilité d’explorer les joyaux cachés des îles grâce à des excursions organisées par des experts. Avec 100 voyages dans les Caraïbes et à Tahiti en 2024 et 2025, une multitude de rendez-vous avec ces destinations enchanteresses et exaltantes s'offrent à vous. Grâce à nos petits navires luxueux, qui peuvent accueillir au maximum 1 250 passagers, nous vous offrons la possibilité d’explorer des régions moins fréquentées. Nos itinéraires exclusifs font escale dans des ports de charme et des îles insolites, ils sont parfaitement pensés pour l'explorateur par excellence, le voyageur qui a soif de découverte et une affection particulière pour les belles choses de la vie.

Rédigé par Oceania Cruises le Lundi 11 Septembre 2023





Les Caraïbes

Les croisières durent entre 7 et 16 jours et proposent des destinations mythiques des Caraïbes telles que Bridgetown, Cartagena, Gustavia, Puntarenas, San Juan et St John's. Bon nombre de ces voyages incluent des traversées inoubliables du Canal de Panama en plein jour, pour rejoindre des destinations prisées des Caraïbes et des ports célèbres de la Côte Pacifique tels qu'Acapulco, Cabo San Lucas et Puerto Quetzal.



Points forts des voyages dans les Caraïbes :



● Plages dorées & couchers de soleil : 10 jours aller-retour au départ de Miami à bord de Vista, avec escales à St John's, Castries, Bridgetown, Gustavia, San Juan et Puerto Plata. Départ le 18 février 2024.

Splendeurs des Caraïbes : 12 jours aller-retour au départ de Miami à bord de Sirena: San Juan, Codrington, Portsmouth, Bridgetown, Castries, Basseterre et Jost Van Dyke. Départ le 4 février 2024.



OFFRE LIMITEE JUSQU'A LE 30 SEPTEMBRE 2023 > dès 3.369 € par personne

● Récifs & musiques : 10 jours de Miami à Panama à bord de Sirena: Costa Maya, Harvest Caye, Santo Tomas, Roatan, Puerto Limon, le lac Gatun, Colón, traversée en plein jour du canal de Panama et nuit à quai à Panama. Possibilité de combiner ce voyage avec la croisière Mosaïque d’îles pour une boucle immersive de 20 jours dans les Caraïbes. Départ le 7 mars 2024.

OFFRE LIMITEE JUSQU'A LE 30 SEPTEMBRE 2023 > dès 2.389 € par personne

● Mosaïque d’îles : 10 jours de Panama à Miami à bord de Sirena, avec la traversée en plein jour du canal de Panama et visite de Santa Marta, Oranjestad, Willemstad, Castries, Codrington, San Juan et Great Stirrup Cay. Possibilité de combiner ce voyage avec la navigation Récifs et musiques pour une boucle immersive de 20 jours dans les Caraïbes. Départ le 17 mars 2024.

OFFRE LIMITEE JUSQU'A LE 30 SEPTEMBRE 2023 > dès 2.389 € par personne

● Au-delà du canal de Panama : 16 jours de Miami à Los Angeles à bord de Nautica, traversée en plein jour du canal de Panama et visite de Great Stirrup Cay, Carthagène, Puntarenas, Corinto, Puerto Quetzal, Acapulco, Cabo San Lucas et Ensenada. Départ le 23 décembre 2024.

● Nouvel An radieux : 12 jours aller-retour au départ de Miami à bord de Vista : Costa Maya, Harvest Caye, Roatan, Puerto Limon, Colón, Carthagène et Port Royal. Départ le 27 décembre 2024.

Polynésie française En naviguant avec Oceania Cruises, vous visiterez la Polynésie française - une utopie exotique et un havre de paix et de beauté idyllique - de la manière la plus relaxante qui soit. De Tahiti et Bora Bora aux mers couleur saphir de Moorea, nos voyages dans le Pacifique Sud permettent de découvrir certaines des îles les plus isolées et les plus époustouflantes du monde, riches en lagons bleus, en atolls coralliens et en couchers de soleil interminables. Avec moins de 700 passagers, Nautica offre aux passagers une expérience intimiste afin d'explorer la région dans les meilleures conditions. Nos itinéraires de 10 jours sont conçus pour offrir un aperçu unique de ce joyau du Pacifique Sud.

Points forts des voyages à Tahiti :



● Légendes tahitiennes : 10 jours aller-retour au départ de Papeete (Tahiti) à bord de Nautica, avec des nuits à quai à Papeete et Bora Bora et des escales à Moorea, Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa et Raiatea. Départ le 20 janvier 2024.

OFFRE LIMITEE JUSQU'A LE 30 SEPTEMBRE 2023 > dès 3.099 € par personne

● Terres du Capitaine Cook : 31 jours de Papeete à Sydney à bord de Nautica, avec des nuits à quai à Papeete, Bora Bora et Sydney et des escales à Moorea, Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa, Raiatea, Papeete, Bora Bora, Pago Pago, Apia, Suva, Bay of Islands, Auckland, Rotorua, Gisborne, Wellington, Burnie et Eden. Départ le 19 février 2024.

OFFRE LIMITEE JUSQU'A LE 30 SEPTEMBRE 2023 > dès 6.969 € par personne

● Nuances tahitiennes et hawaïennes : 18 jours de Los Angeles à Papeete à bord de Nautica, avec des nuits à quai à Bora Bora et Papeete et des escales à Lahaina, Honolulu, Hilo, Raiatea et Moorea. Départ le 8 janvier 2025.

● Légendes tahitiennes : 10 jours aller-retour au départ de Papeete (Tahiti) à bord de Nautica, avec des nuits à quai à Papeete et Bora Bora et des escales à Moorea, Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa et Raiatea. Départ le 15 février 2025.

Oceania Cruises offre aux voyageurs simply MORE™ ce qui veut dire simplement PLUS que jamais auparavant, avec un crédit excursions et un forfait boissons gratuit pour toute nouvelle réservation d'un voyage débutant le 1er octobre 2023, ou après. Notre valeur ajoutée consiste à sublimer l'expérience passager et offrir le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine des croisières de luxe. Dans le prix, il y a tout ce que désirent les voyageurs… ou presque ! - plus d'expériences inoubliables grâce à un généreux crédit excursions pouvant aller jusqu'à 1 600 $ par cabine à dépenser pour les excursions de leur choix ; et plus d'occasions de se faire plaisir avec un forfait boissons gratuit utilisable au déjeuner et au dîner dans tous les restaurants à bord, incluant des dizaines de champagnes millésimés, des vins de qualité supérieure ainsi qu'un vaste choix de bières internationales. C'est le moment ou jamais de réserver un voyage de rêve avec Oceania Cruises.



SPECIAL IFTM Oceania Cruises sera présent à ces 3 jours de rendez-vous professionnels pour vous présenter les nouveaux itinéraires.



Pour plus d'informations sur Oceania Cruises, veuillez contacter Alessandra Cabella dont les coordonnées figurent ci-dessous.

