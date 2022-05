OnlyLyon Tourisme et Congrès obtient la certification ISO 20121

La certification est la reconnaissance des actions menées par l'OT de Lyon en responsabilité dans son rôle d’organisateur et d’accueil de projets et évènements professionnels et grand public mais également pour sa mission de promotion de la destination.Depuis plusieurs années, OnlyLyon Tourisme et Congrès œuvre pour le développement d’En 2019, fort du titre de 1ère Capitale Européenne de Smart Tourism , il a amorcé une démarche de transition qui s’est traduite par un fort engagement en interne en matière de RSE et l’édition d’une stratégie pour un tourisme plus responsable, co-construite avec les acteurs locaux.Il a également développé de nombreux outils pour aider les professionnels du tourisme et de l’événementiel à limiter leur impact et faire évoluer leur activité :- une aide financière et un accompagnement à l’écolabellisation,- un programme de sensibilisation au tourisme durable- et l’identification de solutions locales pour organiser un événement éco-responsable à Lyon.